«Американская история ужасов»: депутат о стрельбе в школе в США Депутат Толмачев: стрельба в школе в США задала новую планку безумия из-за действий Байдена

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Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле

Стрельба в частной протестантской школе «Ковенант» в Нэшвилле, штат Теннесси, которую устроила женщина-трансгендер Одри Хейл, доказывает, что «американская мечта превратилась в американскую историю ужасов», заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что новость о трагедии задала новую планку цинизма и безумия из-за неуместных шуток президента Джо Байдена о мороженном с шоколадной крошкой во время речи в поддержку жертв трагедии, сообщают «Народные Новости».

Трансгендер расстрелял шесть человек в школе штата Нэшвилл, а президент рассказывает, как он любит мороженое, которого у него целый холодильник. Журналисты угодливо смеются. <...> Американская мечта превратилась в американскую историю ужасов, — завил Толмачев.

Именно такие люди, как Байден, создали мир, в котором трансгендер может взять в руки оружие и пойти расстреливать детей, считает парламентарий. По его мнению, вся ситуация напоминает фильм ужасов, созданный голливудским режиссером после принятия запрещенных веществ.

Ранее Байден начал свое выступление по поводу стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле с шутки про мороженое. Затем он добавил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия все еще уточняется, и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за молниеносную реакцию на инцидент.