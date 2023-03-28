Байден прокомментировал стрельбу в школе шуткой про мороженое Президент США Байден прокомментировал стрельбу в школе в Нэшвилле с шуткой про мороженое

Фото: Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Анджей Дуда

Президент США Джо Байден начал свое выступление по поводу стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, с шутки про мороженое. Затем он уточнил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия все еще уточняется, и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за молниеносную реакцию на инцидент.

Президент Байден также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших и подчеркнул необходимость приложить усилия для остановки насилия. Он отметил, что в очередной раз обратился к Конгрессу США для продвижения законопроекта о запрете оружия, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Напомним, что трое детей и трое педагогов стали жертвами стрельбы в приходской школе в американском городе Нэшвилл. Нападение устроила 28-летняя трансгендерная женщина Одри Хейл, которая заранее спланировала атаку. В качестве одной из версий следствие рассматривает мотивы, связанные с изменением гендерной идентичности Хейл.

Также стало известно, что в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как рассказал ребенок, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.