В США шестилетний мальчик поссорился с учительницей и выстрелил в нее

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния, передает телеканал CNN. Как заявил сам задержанный, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.

В результате школьник достал пистолет и выстрелил. Других учеников поблизости не оказалось. Откуда у шестилетнего мальчика оружие, не уточняется.

По информации местных властей, учительница госпитализирована в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Школа, где произошел инцидент, была временно закрыта.

Ранее мужчина выстрелил из ракетницы в лицо 14-летнему мальчику на западе Москвы. Подросток получил ожог роговицы, рваную рану скулы и перелом носа. Его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего ведется проверка. Инцидент произошел 1 января у Беловежского пруда в Москве. Подросток кинул под ноги девочке фейерверк, это заметил ее отец. Он направил ракетницу в лицо мальчику и выстрелил. О состоянии его дочери не сообщается.

Один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил штата Алабама. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в момент, когда тысячи людей находились в центральном районе Мобила в ожидании Нового года.