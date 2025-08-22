Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:49

В Британии объявили о закупке ЗРК, обладающих «исключительной точностью»

Великобритания намерена купить шесть ЗРК Land Ceptor за 118 млн фунтов

Фото: army.mod.uk

Великобритания решила закупить зенитные ракетные комплексы Land Ceptor стоимостью 118 млн фунтов стерлингов (12,7 млрд рублей), сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. По информации ведомства, такое решение было принято ради укрепления противовоздушной обороны Соединенного Королевства.

Покупка стоимостью 118 млн фунтов стерлингов обеспечит рабочие места и развитие на северо-западе страны, — добавили в Минобороны.

Поставщиком комплексов станет европейская компания MBDA. В министерстве подчеркнули, что Land Ceptor обладают исключительной точностью и способны поразить объект «размером с теннисный мяч, летящий вдвое быстрее скорости звука». Комплексы могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве компонента британской системы ПВО.

В то же время вице-маршал британских ВВС и военный аналитик Шонн Бэлл заявил, что Land Ceptor хотя и обладает некоторыми преимуществами, но может оказаться неэффективной против некоторых видов ракет. И без существенных и быстрых инвестиций этот критический пробел в национальном военном потенциале делает страну уязвимой для атак, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Украина не смогла создать собственную отечественную ракету «для бедных». Представленная Киевом передовая новинка «Фламинго» на деле оказалась разработкой эмиратско-британской компании Milanion Group — ракетой FP-5.

Великобритания
ЗРК
закупки
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ оставили Венгрию и Словакию без топлива почти на неделю
На Украине заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной части ДНР
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.