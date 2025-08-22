В Британии объявили о закупке ЗРК, обладающих «исключительной точностью» Великобритания намерена купить шесть ЗРК Land Ceptor за 118 млн фунтов

Великобритания решила закупить зенитные ракетные комплексы Land Ceptor стоимостью 118 млн фунтов стерлингов (12,7 млрд рублей), сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. По информации ведомства, такое решение было принято ради укрепления противовоздушной обороны Соединенного Королевства.

Покупка стоимостью 118 млн фунтов стерлингов обеспечит рабочие места и развитие на северо-западе страны, — добавили в Минобороны.

Поставщиком комплексов станет европейская компания MBDA. В министерстве подчеркнули, что Land Ceptor обладают исключительной точностью и способны поразить объект «размером с теннисный мяч, летящий вдвое быстрее скорости звука». Комплексы могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве компонента британской системы ПВО.

В то же время вице-маршал британских ВВС и военный аналитик Шонн Бэлл заявил, что Land Ceptor хотя и обладает некоторыми преимуществами, но может оказаться неэффективной против некоторых видов ракет. И без существенных и быстрых инвестиций этот критический пробел в национальном военном потенциале делает страну уязвимой для атак, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Украина не смогла создать собственную отечественную ракету «для бедных». Представленная Киевом передовая новинка «Фламинго» на деле оказалась разработкой эмиратско-британской компании Milanion Group — ракетой FP-5.