Российский носитель «Союз СТ-А» успешно стартовал

Российская ракета-носитель «Союз СТ-А» успешно стартовала с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Пуск был произведён в присутствии министра обороны Франции.

#Soyuz Flight #VS20 is coming soon! The December 18 mission will orbit CSO-1, the first spacecraft in the #CSO very-high-resolution satellite system supporting French intelligence gathering . #MissiontoSuccess #DGA #MUSIS @CNES @AirbusSpace @Thales_Alenia_S pic.twitter.com/NUsn14el3i