Премьер-министру Австралии пририсовали вторую левую ногу

На семейной фотографии премьер-министр Австралии Скотт Моррисон оказался с двумя левыми ногами. В его пресс-службе признались, что перепутали ноги, когда отбеливали кроссовки в Photoshop.

Снимок быстро разошёлся в Интернете и стал поводом для шуток со стороны пользователей соцсетей. Моррисон отнёсся к этому тоже с юмором и попросил свою пресс-службу в следующий раз «сосредоточиться на ретуши его волос, а не на ногах».

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq