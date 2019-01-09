Премьер-министру Австралии пририсовали вторую левую ногу

https://news.ru/storage/news/e7022f636b53d5ac0d801ddce9fbbf99/f22f1d86-d001-4ed7-8ee9-9be589994b00_850.jpg I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скотт Моррисон

На семейной фотографии премьер-министр Австралии Скотт Моррисон оказался с двумя левыми ногами. В его пресс-службе признались, что перепутали ноги, когда отбеливали кроссовки в Photoshop.

«Фото Моррисона с женой и двумя детьми должно было стать новой официальной фотографией для его личного сайта», — пишет Reuters.

Снимок быстро разошёлся в Интернете и стал поводом для шуток со стороны пользователей соцсетей. Моррисон отнёсся к этому тоже с юмором и попросил свою пресс-службу в следующий раз «сосредоточиться на ретуши его волос, а не на ногах».

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что фотографии российских моряков, корабль которых был захвачен пиратами возле берегов Бенина, появились в Интернете. Распространяются снимки капитана Андрея Иванова и боцмана Игоря Телёшина. Эту информацию, как и сами фото, опубликовал РЕН ТВ.