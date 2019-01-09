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Премьер-министру Австралии пририсовали вторую левую ногу

Скотт Моррисон I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скотт Моррисон

в мире [ версия для печати ]

На семейной фотографии премьер-министр Австралии Скотт Моррисон оказался с двумя левыми ногами. В его пресс-службе признались, что перепутали ноги, когда отбеливали кроссовки в Photoshop.

«Фото Моррисона с женой и двумя детьми должно было стать новой официальной фотографией для его личного сайта», — пишет Reuters.

Снимок быстро разошёлся в Интернете и стал поводом для шуток со стороны пользователей соцсетей. Моррисон отнёсся к этому тоже с юмором и попросил свою пресс-службу в следующий раз «сосредоточиться на ретуши его волос, а не на ногах».

Ранее News.ru писал, что фотографии российских моряков, корабль которых был захвачен пиратами возле берегов Бенина, появились в Интернете. Распространяются снимки капитана Андрея Иванова и боцмана Игоря Телёшина. Эту информацию, как и сами фото, опубликовал РЕН ТВ.


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