Захарова жёстко пошутила над достижениями США

https://static.news.ru/photo/50a330fa-aba7-11eb-b8b3-96000091f725_660.jpg Фото: Мария Захарова / facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях подшутила над американскими изобретениями и достижениями, которые расхваливали в одном из сообществ Facebook.

Авторы поста решили начать с того, что российский юморист Михаил Задорнов постоянно высмеивал американцев своей коронной фразой «Ну тупые». Однако, как показывает статистика, у «тупых американцев» больше достижений, чем у русских, утверждается в паблике.

Михаил Задорнов был достаточно образованным человеком и не мог не знать, что у «тупых американцев» 380 лауреатов Нобелевской премии (более чем в 10 раз больше, чем у России/СССР вместе взятых), что у «тупых американцев» десятки университетов входят в список лучших университетов мира, причём первые четыре места в этом мировом рейтинге тоже занимают университеты США — Гарвард, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт и Университет Беркли, — сказано в посте.

Свои выводы они проиллюстрировали картинкой, на которой сказано, что в 1963 году (за шесть лет до появления в СССР первой туалетной бумаги) женщина в Японии смотрела портативный телевизор Sony прямо в автомобиле.

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Именно на это и отреагировала Мария Захарова.

Отличная фотография. Женщина, видимо, смотрит передачу про первый полёт в космос, осуществлённый в СССР, — написала она.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Захарова обвинила западные страны в том, что они проработали и теперь реализуют информационно-политическую кампанию по сдерживанию Российской Федерации.