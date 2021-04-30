Захарова обвинила Запад в сдерживании России

https://static.news.ru/photo/0f86d514-aa70-11eb-a4c3-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные страны проработали и теперь реализуют информационно-политическую кампанию по сдерживанию Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.

По её словам, на протяжении многих лет Россия предлагала партнёрам из ЕС решать имеющиеся проблемы дипломатическими способами, но усиливается тенденция по намеренному приданию проблемам — реальным и вымышленным — публичного характера.

Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что действия России по введению санкций против европейских чиновников стали ответными мерами на недружественные и враждебные действия коллективного Запада. Эти меры не были использованы как угроза европейским чиновникам.

МИД России опубликовал список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещено въезжать на территорию России. В него вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, спикер Европарламента Давид Сассоли и другие чиновники. Таким образом Москва отреагировала на ограничительные меры против россиян, введённые Советом ЕС в марте этого года. Европейские политики осудили действия России, а Швеция вызвала в МИД страны российского посла Виктора Татаринцева.