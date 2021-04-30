МИД Швеции вызовет посла РФ из-за введения российских санкций

https://static.news.ru/photo/8f8ce8d8-aa5d-11eb-9383-96000091f725_660.jpg Фото: arctic_council/flickr.com

Шведские дипломаты намерены выразить протест из-за введения санкций Россией против ряда европейских чиновников. Для этого МИД Швеции вызовет российского посла Виктора Татаринцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матса Самуэльссона.

Мы вызовем посла России и выразим протест против этого, — заявил он.

30 апреля российский МИД опубликовал санкционный список из восьми человек, которым запрещён въезд в Россию. В него вошли европейские чиновники. Такое решение стало ответом на введение ограничительных мер против шести россиян, введённых 2 и 22 марта Советом ЕС. После этого в шведском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва пошла на ухудшение отношений с Евросоюзом. Утверждаются, что российские ограничительные меры выражают политические мотивы.

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призвали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также ввести санкции против российских олигархов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Европарламент подвержен русофобии, но депутаты не рискнут исполнить написанное в документе.