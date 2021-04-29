Европарламент принял резолюцию о действиях в случае нападения РФ на Украину

Депутаты Европарламента приняли резолюцию «О России, деле Алексея Навального, наращивании её военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику». В этом документе содержатся предложения на случай нападения России на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».
В резолюции
Евродепутаты призвали Россию вернуть Украине Крым и Севастополь, а также «вывести свои войска из Донбасса». Москва также должна, по мнению депутатов, принимать конструктивное участие в «нормандском формате», Трёхсторонней контактной группе, а также выполнять Минские соглашения. В документе также затрагивается «Северный поток — 2», который необходимо остановить. Европейцы должны помешать строительству «спорных атомных электростанций», которые возводит Росатом.
Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что отношения между Евросоюзом и Россией находятся в низшей точке после окончания холодной войны. Он добавил, что «мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что отношения с Москвой в дальнейшем ухудшаться. Европа готова улучшать отношения с российскими властями, но это произойдёт в том случае, если они будут соблюдать европейские ценности и принципы.