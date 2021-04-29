Всё останется как прежде: в Госдуме оценили резолюцию Европарламента по РФ

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Европарламент подвержен русофобии, однако депутаты не рискнут исполнить то, что написано в документе. Так прокомментировал утверждение Европейским парламентом резолюции по РФ с призывами к санкциям и пересмотру отношений депутат Госдумы Руслан Бальбек. Его слова приводит RT.

По мнению отечественного депутата, ни для кого не является секретом, что европейский парламент «подвержен мании русофобии», однако это не говорит о том, что депутаты готовы зайти по-настоящему далеко.

Это не резолюция, а отчёт о проделанной работе американскому сеньору... И то, что в нём написано, они не рискнут исполнить, — заявил Бальбек.

Он отметил, что санкции и пересмотр отношений невозможны хотя бы по той причине, что евроэкономика не сможет обойтись без российских энергоносителей. Кроме того, отказ от российского рынка для европейского бизнеса в сложные времена пандемии коронавируса может оказаться очень болезненным.

Так что, думаю, всё останется как прежде, — резюмировал депутат.

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2». Утверждается, что ЕС энергетически зависит от России, а это можно снизить блокировкой строительства СП-2.