Россия запретила въезд восьми гражданам государств-членов Евросоюза

https://static.news.ru/photo/4e3cc0a0-a9c8-11eb-8b9a-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/GLOBAL LOOK PRESS

Россия запретила въезд на территорию страны восьми гражданам государств-членов Европейского союза. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Данную информацию передаёт портал внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в РФ составили новый чёрный список, в который, в частности, Москва включила председателя Европейского парламента и главу берлинской прокуратуры.

Как рассказали в МИД РФ, Брюссель отвергает любые предложения России решать политические проблемы при помощи диалога. По словам представителей ведомства, Штаты не скрывают , что заинтересованы в том, чтобы Европа снова превратилась в арену острой геополитической конфронтации.

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2». Утверждается, что ЕС энергетически зависит от России, а это можно снизить блокировкой строительства СП-2.

Утверждение Европейским парламентом резолюции по РФ прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, Европарламент подвержен русофобии, однако депутаты не рискнут исполнить то, что написано в документе.