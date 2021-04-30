Россия запретила въезд восьми гражданам государств-членов Евросоюза

Россия запретила въезд на территорию страны восьми гражданам государств-членов Европейского союза. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Данную информацию передаёт портал внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в РФ составили новый чёрный список, в который, в частности, Москва включила председателя Европейского парламента и главу берлинской прокуратуры.
Как рассказали в МИД РФ, Брюссель отвергает любые предложения России решать политические проблемы при помощи диалога. По словам представителей ведомства, Штаты не
Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2». Утверждается, что ЕС энергетически зависит от России, а это можно снизить блокировкой строительства СП-2.
Утверждение Европейским парламентом резолюции по РФ прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, Европарламент подвержен русофобии, однако депутаты не рискнут исполнить то, что написано в документе.