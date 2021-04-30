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Россия запретила въезд восьми гражданам государств-членов Евросоюза

18:13, 30 апреля 2021
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/GLOBAL LOOK PRESS

Россия запретила въезд на территорию страны восьми гражданам государств-членов Европейского союза. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Данную информацию передаёт портал внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в РФ составили новый чёрный список, в который, в частности, Москва включила председателя Европейского парламента и главу берлинской прокуратуры.

Как рассказали в МИД РФ, Брюссель отвергает любые предложения России решать политические проблемы при помощи диалога. По словам представителей ведомства, Штаты не скрывают, что заинтересованы в том, чтобы Европа снова превратилась в арену острой геополитической конфронтации.

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2». Утверждается, что ЕС энергетически зависит от России, а это можно снизить блокировкой строительства СП-2.

Утверждение Европейским парламентом резолюции по РФ прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, Европарламент подвержен русофобии, однако депутаты не рискнут исполнить то, что написано в документе.

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