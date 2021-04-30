Это не угроза: Захарова ответила на заявление спикера Европарламента

https://static.news.ru/photo/a32ef988-4ae7-11eb-b236-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова заявила о том, что Россия не использовала ответные санкции против европейских чиновников как угрозу. Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, которому запретили въезд на российскую территорию.

Ранее Сассоли заявил о том, что «никакие санкции или угрозы» со стороны РФ не заставят Европарламент умолкнуть.

Нас тоже. А мы разве угрожали? — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

В пятницу российский МИД опубликовал список из восьми граждан Евросоюза, которым был запрещён въезд на территорию России. В их числе оказался спикер ЕП Давид Сассоли. Также в список вошли руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Юрова.

Таким образом Москва отреагировала на ограничительные меры, которые Совет ЕС ввёл против шести граждан РФ в марте текущего года.