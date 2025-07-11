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11 июля 2025 в 14:11

Глава ТПП раскрыл, есть ли конкуренция между бизнесами стран БРИКС и G-20

Глава ТПП Катырин: между бизнесами стран БРИКС и G-20 нет конкуренции

Сергей Катырин Сергей Катырин Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Между бизнесами стран БРИКС и G-20 нет конкуренции, заявил президент торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Он подчеркнул, что некоторые предприниматели разделяют «взгляды недружественных правительств», когда другие наоборот пытаются сохранить свое присутствие на российском рынке, передает корреспондент NEWS.ru.

Я сейчас только о бизнесе говорю, не о политических веяниях. Конкуренции в этом плане я не вижу никакой там, в чем там можно конкурировать? — сказал он.

Ранее глава ТПП заявил, что новые страны, присоединившиеся к объединению БРИКС, уже полноценно вовлечены в деятельность делового совета. По его словам, серьезные заявления прозвучали от всех 10 участников, ожидается быстрая работа в дальнейшем.

До этого председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова заявила, что женские технологические стартапы в странах объединения меняют традиционные представления о роли женщин в науке. Среди инновационных проектов — умные столовые приборы для людей с тремором, медицинские ИИ-системы, робопротезы и авиационная навигационная программа.

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