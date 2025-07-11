Глава ТПП раскрыл, как новые страны влились в работу БРИКС Катырин заявил о полноценной вовлеченности новых стран в БРИКС

Новые страны, присоединившиеся к объединению БРИКС, уже полноценно вовлечены в деятельность делового совета, заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, серьезные заявления прозвучали от всех 10 участников, передает корреспондент NEWS.ru.

На сегодняшний день партнеры полноценно участвуют в дискуссии. Мне кажется, что они полноценно участвуют в деятельности делового совета в целом, и в дальнейшем таким же образом будет у нас быстрая работа, — отметил Катырин.

Глава ТПП подчеркнул, что представители бизнеса, участвовавшие в форуме, поднимали актуальные вопросы в сферах логистики, продовольствия, торговли, производства и авиации. По его словам, предприниматели были хорошо погружены в текущую повестку и демонстрировали глубокое понимание тематики дискуссий.

Ранее председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова заявила, что женские технологические стартапы в странах объединения меняют традиционные представления о роли женщин в науке. Среди инновационных проектов — умные столовые приборы для людей с тремором, медицинские ИИ-системы, робопротезы и авиационная навигационная программа.