WSJ: поездка Байдена в Саудовскую Аравию прошла «более чем позорно»

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд (второй справа) встречается с президентом США Джо Байденом (второй слева) во дворце Аль-Салам в Джидде, Саудовская Аравия

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию прошла «более чем позорно». Американскому лидеру не удалось достичь прогресса ни по одному из ключевых вопросов, написала журналистка Карен Эллиотт Хаус в статье, опубликованной The Wall Street Journal​​​​​​.

Если вкратце, то Байден ушел ни с чем — никакого прогресса ни по нефти, ни по миру в Йемене, ни по противодействию Ирану, ни по чему-либо еще. И на эту неудачу накладывается то, сколь смехотворно Белый дом провел этот визит, — отметила она.

По мнению журналистки, поездка Байдена только навредила интересам США на Ближнем Востоке. Она продемонстрировала всему миру, что и Саудовская Аравия, и все государства Персидского залива не доверяют Вашингтону настолько, «чтобы идти на жертвы ради обновления сильно потрепанных отношений».

Ранее сообщалось, что визит Байдена раскритиковали зрители телеканала Fox News. Они назвали американского лидера колуном, глупцом и «разрушительным позором» для страны, а также выразили негодование по поводу того, что Байден ставит США в неловкое положение, выпрашивая нефть у Саудовской Аравии.