«Жалкий»: Байдена после визита в Саудовскую Аравию сравнили с клоуном Зрители Fox возмутились визитом Байдена в Саудовскую Аравию

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Зрители телеканала Fox News назвали негативными итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. В сюжете телеканала рассказывалось, что хозяин Белого дома поехал в королевство, которое он называл «страной-изгоем», встретился с его наследным принцем, которого называл «убийцей», еще и просил увеличить объемы добычи нефти.

Ведущий телеканала Шон Хэннити назвал прошедшую неделю Байдена «еще одним катастрофическим периодом» его президентства с провальной политикой. Зрители в комментариях к сюжету поддержали точку зрения ведущего.

Саудовцы смеялись над этим клоуном. Как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США. — NEWS.ru), отправляясь туда выпрашивать нефть... Жалкий! — подчеркнул один из зрителей.

Другой посчитал, что Байдена лучше не выпускать из США.

Пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны.

Еще один американец напомнил, что в США тоже есть немало нефти.

«Я делаю все, что в моих силах, чтобы увеличить поставки [нефти] для Соединенных Штатов Америки». Действительно? Она прямо у нас под ногами, — написал он.

Ранее ведущий телеканала Fox News Дэн Бонгино заявил, что Байден давно стал «главным нищим» на мировой арене, потому что постоянно занимается «попрошайничеством». Он добавил, что этим президент «заставляет Америку выглядеть слабее». Такой комментарий Бонгино дал после визита хозяина Белого дома в Саудовскую Аравию, где Байден «только что выпрашивал помощь».