«Постоянно попрошайничает»: Байдена назвали главным нищим на мировой арене Ведущий Fox News Бонгино назвал Байдена главным нищим на мировой арене

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден давно стал «главным нищим» на мировой арене, потому что он постоянно занимается «попрошайничеством», сказал ведущий американского телеканала Fox News Дэн Бонгино. Он добавил, что этим глава Белого дома «заставляет Америку выглядеть слабее».

В первые 18 месяцев президентского срока Байдена теперь совершенно очевидно, что он стал главным нищим. Он всегда умоляет. Он показывает, насколько он слаб на мировой арене, на внутренней арене, везде. К сожалению, он заставляет всех нас, Америку, тоже выглядеть слабее, — сказал Бонгино.

Как пояснил журналист, американский лидер постоянно обращается к своим союзникам с просьбами помочь ему разрешить кризисы на территории США. В том числе, по словам Бонгино, только что Байден упрашивал о помощи Саудовскую Аравию.

Журналисты Fox News также считают, что американцы не купились на последние заявления Байдена о причинах роста цен в США на продукты и бензин. Он, напомним, обвинил во всем президента России Владимира Путина.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что перед важными выступлениями президент США Джо Байден получает от медиков некие таблетки, которые выводят его из наркотического состояния. Журналист сослался на собственные источники в кругах американского лидера. Они сказали, что в некоем наркотическом состоянии Байден пребывает практически все свое время.