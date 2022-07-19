WP: Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в США

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в стране в течение этой недели, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. Как отмечает издание, Байдену предстоит найти «непростой баланс» между борьбой за климат и высокими ценами на нефть и газ.

Байден рассматривает возможность объявления в стране чрезвычайной климатической ситуации уже на этой неделе, чтобы успеть реализовать свои планы в области климата, — говорится в материале.

Изначально на программу по сокращению выбросов углерода и развитию новых технологий, включая электромобили, планировалось направить более $500 млрд, однако эта идея встретила противодействие в сенате. С требованием объявить чрезвычайную ситуацию неоднократно выступали и экологические активисты. По их мнению, это позволит США прекратить экспорт сырой нефти, ввести ограничение на бурение морских нефтяных и газовых скважин, а также обязать Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям увеличить использование возобновляемых источников энергии.

По мнению некоторых экспертов, без новых законодательных инициатив в сфере климата Байден не сможет сократить выбросы парниковых газов в США на 50–52% к 2030 году по сравнению с 2005 годом, что было одним из ключевых пунктов его предвыборной программы. Неспособность президента добиться этого снижает доверие к США за рубежом.

Ранее сообщалось, что жаркая погода, установившаяся в последнее время в Европе, приведет к тому, что континент столкнётся с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось. Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе. Учёные связывают её с потеплением климата и установлением парникового эффекта. Рост температуры увеличит спрос на охлаждение и может привести к росту мировых цен на сжиженный природный газ, что не позволит Европе восстановить запасы газа перед зимним периодом.