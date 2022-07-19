Bloomberg: аномальная жара помешает Европе восстановить запасы газа до зимы

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Европа столкнётся с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось. Причиной станет жаркая погода, установившаяся на континенте. При этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который принесёт названный «шторм». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Rystad Energy.

В материале отмечается, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции способна достичь рекордных значений в начале текущей недели. Это увеличит спрос на охлаждение и может привести к росту мировых цен на сжиженный природный газ.

Специалисты Rystad Energy считают, что повышение температуры в результате не позволит Европе восстановить запасы газа перед зимним периодом и уровень хранилищ останется ниже нормы для текущего времени года.

Наши обновлённые сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнётся со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесёт, — говорится в сообщении аналитиков.

Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе. Учёные связывают её с потеплением климата и установлением парникового эффекта. Жаркая погода способна привести к разрастанию природных пожаров во Франции, Португалии, Греции и Испании.