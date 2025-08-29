Груды человеческих останков найдены в часе езды от города грехов Вблизи Лас-Вегаса обнаружили 70 куч с человеческими останками

Недалеко от американского города Лас-Вегас в штате Невада обнаружены многочисленные груды человеческих останков, сообщает телеканал WFLA-TV. Приблизительно 70 куч с прахом были найдены вблизи населенного пункта Серчлайт, расположенного в часе езды от мегаполиса.

Представители Бюро по управлению земельными ресурсами штата подтвердили, что обнаруженные останки являются результатом кремации людей. Ведомство начало официальное расследование по данному факту.

В штате Невада законодательно не запрещено рассеивание праха на общественных территориях. Однако, согласно правилам бюро, подобные действия разрешено осуществлять только в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков на этих территориях строго запрещено.

