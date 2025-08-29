День знаний — 2025
29 августа 2025

Груды человеческих останков найдены в часе езды от города грехов

Вблизи Лас-Вегаса обнаружили 70 куч с человеческими останками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недалеко от американского города Лас-Вегас в штате Невада обнаружены многочисленные груды человеческих останков, сообщает телеканал WFLA-TV. Приблизительно 70 куч с прахом были найдены вблизи населенного пункта Серчлайт, расположенного в часе езды от мегаполиса.

Представители Бюро по управлению земельными ресурсами штата подтвердили, что обнаруженные останки являются результатом кремации людей. Ведомство начало официальное расследование по данному факту.

В штате Невада законодательно не запрещено рассеивание праха на общественных территориях. Однако, согласно правилам бюро, подобные действия разрешено осуществлять только в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков на этих территориях строго запрещено.

Ранее за потайной дверью в морге штата Колорадо были обнаружены 20 разлагающихся тел. По данным журналистов, во время плановой проверки инспекторы случайно обнаружили дверь, скрытую картонной перегородкой, откуда исходил интенсивный запах разложения. Коронер Брайан Коттер, управлявший моргом, пытался убедить правоохранителей не заходить в помещение.

До этого в Нижнем Тагиле на мусоросортировочном заводе было обнаружено тело женщины в черном пакете. Труп без признаков разложения попал на транспортерную ленту после выгрузки из ковша погрузчика. Как выяснилось, женщина употребляла алкоголь в компании, после чего скончалась. Ее знакомые поместили тело в пакет и выбросили в мусорный контейнер.

