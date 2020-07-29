Вашингтон пообещал ввести новые санкции против Сирии

https://static.news.ru/photo/102d9488-d1ce-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Соединённые Штаты введут новые санкции в отношении Сирии в рамках кампании давления на Дамаск, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

Последуют новые санкции, которые будут частью постоянной кампании экономического и политического давления, направленного на то, чтобы не дать режиму (президента Башара. — NEWS.ru) Асада ресурсы, которые он использует для войны против сирийского народа, — следует из письменного заявления Макинани, передаёт РИА Новости.

Она также отметила, что введённые 29 июля санкции не направлены против сирийского народа. Так, США расширили санкции в отношении Сирии, внеся в список четырёх человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада Хафеза, а также 10 компаний.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итоги выборов в Народный совет (парламент) Сирии вызвали волну возмущения в лояльных официальному Дамаску кругах. Причиной стали обманутые ожидания кандидатов. Они не только обвинили организаторов демократической процедуры в коррумпированности, но и выдвинули претензии к возглавляемой президентом Башаром Асадом правящей «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), которая, по их мнению, инспирировала подлог на голосовании.