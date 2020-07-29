США ввели санкции против близких родственников президента Сирии

https://static.news.ru/photo/5b1d6020-d1b7-11ea-889d-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Американский Минфин 29 июля 2020 года добавил в санкционный список по Сирии сына — Хафеза Асада — и двоюродного брата президента Арабской Республики Башара Асада — Зухаира Асада. В документе также говорится 1-й танковой дивизией САР, которой руководит как раз кузен политика.

Также меры экономического воздействия применены в отношении предпринимателя Вассима Анвара Аль-Каттана, владеющего рядом предприятий, занимающихся строительством элитной недвижимости. Его компании заключили несколько госконтрактов на возведение торговых центров и отелей в Дамаске, говорится в сообщении на официальном сайте Минфина США. Против бизнесмена санкции ввели «за незаконное обогащение сирийского режима благодаря строительству элитной недвижимости».

Башар Асад и его деловые партнёры — соучастники по разрушению сирийской экономики. Они тратят десятки миллионов долларов каждый месяц, чтобы вести войну против сирийского народа вместо того, чтобы обеспечивать его основные потребности, — передаёт ведомство.

Минфин подчёркивает, что в списке значатся граждане, препятствующие прекращению огня в сирийском конфликте, а также взрослые члены семей уже находящихся под санкциями лиц.

Распоряжение запрещает гражданам Штатов заключать любые соглашения с указанным людьми. Собственность лиц, попавших под санкции в Белого дома, заблокирую и передадут под контроль государства. Также ограничения грозят иностранцам, совершающим сделки с теми, кто фигурирует в списке «штрафников».

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итоги выборов в Народный совет (парламент) Сирии вызвали волну возмущения в лояльных официальному Дамаску кругах. Причиной стали обманутые ожидания кандидатов. Они не только обвинили организаторов демократической процедуры в коррумпированности, но и выдвинули претензии к возглавляемой президентом Башаром Асадом правящей «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), которая, по их мнению, инспирировала подлог на голосовании.