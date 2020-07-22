Итоги выборов в Народный совет (парламент) Сирии вызвали волну возмущения в лояльных официальному Дамаску кругах. Причиной стали обманутые ожидания кандидатов. Они не только обвинили организаторов демократической процедуры в коррумпированности, но и выдвинули претензии к возглавляемой президентом Башаром Асадом правящей «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), которая, по их мнению, инспирировала подлог на голосовании.

Нешуточные страсти разгорелись на странице в Facebook главы промышленной палаты Алеппо Фариса аль-Шихаби, который проиграл выборы в Народный совет. По его версии, это произошло из-за коррупции и вбросов. Абсолютный лоялист официального Дамаска заявил , что подвергся злонамеренному заговору, целью которого стала месть ему и всему «промышленному блоку».

Сигнал был громким и понятным: либо слепое подчинение расширяющейся системе коррупции, либо изгнание и наказание, — написал аль-Шихаби. — Их война против нас была открытой и происходила на глазах у всех. Они все забыли, что Алеппо не принадлежит им и никогда не будет принадлежать.

Недовольство лояльных президенту Башару Асаду политиков связано главным образом с тем, что в парламент свободно прошли лидеры локальных иррегулярных формирований, которые участвуют в гражданском конфликте на стороне правительственных сил. Теперь сирийскому Высшему судебному комитету (Избиркому) инкриминируют мошенничество на участках и взятки.

Генеральный секретарь сирийской Национальной молодёжной партии за справедливость и развитие Бервин Ибрагим, который пытался избраться в Хасеке, открыто напал на партию «Баас», заявив, что она не действовала в духе здорового соперничества и культивирует собственную исключительность.

kremlin.ru

Бывший депутат Вадда Мурад (Хама) в своих оценках назвал выборы фарсом, который придуман фундаменталистскими партиями и который «противоречит видению» президента Асада.

Как сообщил ранее глава Высшего судебного комитета Самер Земрейк, явка составила 33%, в голосовании приняли участие свыше 6 млн граждан. По итогам победу снова одержал блок «Национальное единство», который получил большинство мест. Его возглавляет «Баас». По уточнённым данным, борьбу за 250 парламентских мест вели 1656 кандидатов, в том числе две сотни женщин. Как подчеркнул премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, проведение выборов в Народный совет «стало большой политической победой Дамаска и показало, что Сирия движется к своему возрождению и окончательному разгрому террористов».

Интересно, что практически декоративная и бесполезная процедура носила для некоторых слоёв населения принудительный характер. Так, в одной из частей провинции Дейр эз-Зор студенты Университета Евфрата были избиты членами «Бригад Баас», которые принуждали их проголосовать. В социальных сетях много говорилось о штрафах для работающих. Так произошло в порту Тартуса, где трудятся российские инвесторы. Руководство General Company сообщило о наложении штрафа в отношении 36 сотрудников из-за «неисполнения ими своих обязанностей по голосованию» и предупредило о более серьёзных мерах, если они не исправятся.

Накануне в городе Хама произошла сидячая забастовка, организованная группой лоялистов в знак протеста против неспособности одного из местных политиков избраться в парламент.

Вероятно, некоторое время после выборов проасадовские круги будет сотрясать гнев по поводу результатов голосования. Правда, вряд ли это с полной уверенностью можно назвать борьбой за справедливость — скорее, речь идёт исключительно о допуске к власти и ресурсам.