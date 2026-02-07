«Вашингтон» одел Овечкина в особом стиле для «Месяца черной истории» «Вашингтон» показал Овечкина в красно-черном в честь «Месяца черной истории»

«Вашингтон Кэпиталз» представил специальный мерч к «Месяцу черной истории» — ежегодному мероприятию, посвященному вкладу афроамериканцев и чернокожих людей в культурное мировое наследие. Российский капитан и лидер команды Александр Овечкин принял участие в проекте и показался в эксклюзивном черно-красном джерси, передает пресс-служба спортсмена.

День отмечается в США и Канаде. В честь события запланированы различные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью.

Ранее Овечкин побил свой личный рекорд по голам в регулярных сезонах, забив в гостевом матче против «Калгари». Теперь на счету капитана команды 918 результативных бросков в регулярных чемпионатах, что подтверждает его статус величайшего бомбардира в истории лиги.

Кроме того, выяснилось, что в гостевом матче против «Детройта» капитан «Вашингтон Кэпиталз» вновь продемонстрировал свою фирменную силовую игру. В течение первого периода российский хоккеист за 22 секунды уложил на лед двух игроков соперника, выполнив жесткие силовые приемы.