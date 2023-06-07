В Вирджинии неизвестный устроил стрельбу на территории университета NBC: пять человек могли пострадать при стрельбе на территории университета в Вирджинии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент со стрельбой произошел 6 июня на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии, расположенного в Ричмонде, США, сообщает телеканал NBC. Предварительные отчеты указывают, что в результате стрельбы, как минимум, пять человек могли быть ранены. По настоящее время подозреваемый не был арестован.

Детали указывают, что стрельба произошла вблизи театра «Альтрия», где в то время проходила церемония выпускного бала старшей школы. Студентам и сотрудникам кампуса было рекомендовано не покидать здания до улучшения ситуации.

Ранее судимый житель Казани устроил стрельбу в одной из городских поликлиник, пострадала охранница учреждения. По данным издания, злоумышленник ночью проник в здание через форточку, а когда сотрудница заметила его, произвел несколько выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия.

Ранее стало известно о том, что девять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре города Аллен, штат Техас. Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Стрелок был нейтрализован полицейскими.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Известно, что погибшему было 19 лет.