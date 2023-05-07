Люди пострадали при стрельбе в торговом центре в Техасе Fox News: несколько человек были ранены в результате стрельбы в торговом цетре в Техасе

Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы. которая произошла в торговом центре города Аллен, штат Техас. Об этом сообщает местное отделение телекомпании Fox News. По данным СМИ, в настоящее время к ТЦ стянуты подразделения полиции.

Люди пострадали при стрельбе в торговом центре в Техасе, — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Полиция просит граждан не приближаться к месту происшествия.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Известно, что погибшему было 19 лет. По факту инцидента никто не задержан.

Также сообщалось, что стрельба произошла в городе Салоу в Каталонии. В результате погибли два человека.