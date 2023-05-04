Два человека погибли в результате стрельбы в Каталонии

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Стрельба произошла в городе Салоу в испанском автономном сообществе Каталония. В результате погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

По информации издания, три человека из автомобиля открыли огонь рядом с набережной Салоу. Инцидент произошел 3 мая около 22:30 по местному времени (23:30 мск).

Каталонским правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых. Двум другим удалось скрыться. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что 14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре Белграда. Погибли по меньшей мере девять человек, еще семь человек получили ранения. По данным СМИ, семиклассник получил единицу по истории, что могло стать мотивом нападения.

В середине апреля в Санкт-Петербурге девятиклассник обстрелял в школе из пневматического пистолета четверых учащихся седьмого и восьмого классов. Им всем потребовалась медицинская помощь. Подростка отправили под арест до 12 июня.