Один человек погиб в результате стрельбы в ресторане США ABC News: один человек погиб, шестеро ранены из-за стрельбы в ресторане в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Об этом сообщает ABC News. Подозреваемый скрылся.

Один человек погиб, по меньшей мере шесть ранены в ходе стрельбы в ресторане на вечеринке по случаю Синко де Майо в ночь на субботу, — говорится в сообщении телеканала.

Известно, что погибшему было 19 лет.

По данным телеканала, стрелок прошел мимо охраны ресторана в зал, где в это время находилось около 200 человек.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на парковке отеля в американском городе Аннаполис, штат Мэриленд. По данным правоохранителей, злоумышленник выстрелил в мужчину и женщину, после чего покончил с собой.

Также сообщалось, что стрельба произошла в городе Салоу в Каталонии. В результате погибли два человека.