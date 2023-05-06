Три человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде

Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com

Три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на парковке отеля в американском городе Аннаполис, штат Мэриленд. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленник выстрелил в мужчину и женщину, после чего покончил с собой. При этом пострадавший мужчина смог уехать и вызвать помощь, однако в результате скончался от полученных ранений.

По факту преступления начато расследование. Причины произошедшего устанавливаются.

В начале мая произошло нападение на школу в столице Сербии Белграде, погибли как минимум девять человек — восемь учащихся и охранник. Еще шестеро учеников и педагог получили ранения. Предполагается, что подросток устроил бойню из-за конфликта с учителем истории, возможной его причиной была неудовлетворительная оценка.

Также сообщалось, что стрельба произошла в городе Салоу в испанском автономном сообществе Каталония. В результате погибли по меньшей мере два человека.