Число погибших после стрельбы в Сербии выросло до девяти

Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС

Число погибших после стрельбы в Сербии выросло до девяти, сообщает газета «Вечерне новости». По данным издания, еще семь человек получили ранения.

Газета сообщает, что раненые находятся в критическом состоянии. Отмечается, что стрелявший мог находиться под воздействием наркотических веществ.

3 мая в Сербии 14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре столицы. По предварительным данным на тот момент, был убит один человек, получили ранения несколько учащихся и педагог.

В середине апреля в Санкт-Петербурге девятиклассник обстрелял в школе из пневматического пистолета четверых учащихся седьмого и восьмого классов. Им всем потребовалась медицинская помощь. Подростка отправили под арест до 12 июня.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также пообещал выплатить компенсации пострадавшим.