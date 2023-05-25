В поликлинике в Казани произошла стрельба В Казани при стрельбе в поликлинике пострадала пожилая охранница

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее судимый житель Казани устроил стрельбу в одной из городских поликлиник, пострадала охранница учреждения, сообщает «360» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, злоумышленник ночью проник в здание через форточку, а когда сотрудница заметила его, произвел несколько выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия.

Источник рассказал, что инцидент произошел около 04:25. 67-летняя охранница заметила мужчину в белом халате и черном капюшоне, который перебирал медкарты пациентов. После стрельбы он покинул здание тем же способом, что пробрался внутрь.

В республиканском управлении МВД подтвердили данные о происшествии, уточнив, что стрелок был задержан по горячим следам. Выяснилось, что злоумышленник — 50-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности.

Пострадавшая госпитализирована. Полицейские провели обыски по месту жительства задержанного. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось о стрельбе, произошедшей в спортивном зале в Свердловском районе Красноярска. По свидетельствам очевидцев, неизвестный стрелял из оружия и требовал у администратора зала денег.