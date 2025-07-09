«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве

«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве

В Москве мигрант не захотел оплачивать парковку и сбил на арендованном автомобиле охранника. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело. Накажут ли лихача-иностранца, могут ли его депортировать на родину — в материале NEWS.ru.

Как произошло ДТП с участием мигранта и охранника на парковке

ЧП произошло на парковке торгового центра на Волгоградском проспекте. По версии следствия, 21-летний уроженец Таджикистана, управлявший арендованным автомобилем, не захотел оплачивать место на парковке и на выезде попытался проскочить за другой машиной.

Охранник попытался схватиться за ручку автомобиля и хотел преградить ему путь. Но водитель вместо того, чтобы остановиться, нажал на газ. Охранник упал и ударился головой об асфальт. Позже он скончался в больнице. Виновник скрылся с места происшествия.

«Менее часа понадобилось моим коллегам из Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, чтобы установить и задержать молодого человека, который, управляя автомобилем, наехал на охранника», — сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Мужчину доставили в отделение полиции Южнопортового района Москвы. В Следственном комитете сообщили, что в отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Что сказал мигрант на допросе

Уроженец Таджикистана рассказал на допросе, что в день трагедии взял в аренду автомобиль каршеринга, чтобы покататься. Вечером он решил поиграть в бильярд в торговом центре и оставил машину на охраняемой платной парковке.

Фото: МВД РФ

«Когда я заезжал на территорию, знал, что первый час парковки бесплатно, а потом надо платить деньги. Я играл в бильярд чуть больше двух часов. Когда решил выехать с территории, подъехал к шлагбауму, но он автоматически не открылся, так как я не оплатил парковку», — приводит его слова пресс-служба столичной прокуратуры.

Какое наказание грозит мигранту, сбившему охранника

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, относится к категории особо тяжких, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Он уточнил, что максимальный срок наказания — до 15 лет лишения свободы.

«В практике бывает так, что суды рассматривают не только обстоятельства совершенного преступления, но и учитывают характеристику личности обвиняемого. Характеризующими обстоятельствами может быть то, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, ранее совершало противоправные деяние, в частности нарушение административного законодательства», — объяснил Григорьев.

По его словам, если обвиняемый ранее нарушил установленный порядок пересечения границы и незаконного пребывания на территории России, можно предположить, что это повлияет на приговор.

«В этом случае [обвиняемого] можно характеризовать, как лицо, склонное к противоправному поведению. Какие характеристики учитывают суды при постановлении приговора — это оценочный вопрос, который лежит в плоскости прерогативы суда», — резюмировал Григорьев.

Избежит ли наказания мигрант, сбивший охранника

Согласно законодательству, иностранцы, совершившие преступления на территории РФ, должны отбывать наказание по месту осуждения, сообщил Григорьев. Он добавил, что мигранты сидят на общих условиях.

«После отбытия срока их могут депортировать», — объяснил юрист.

Однако, отметил Григорьев, осужденные в России иностранцы имеют право обратиться во ФСИН, в Минюст или в соответствующие органы своего государства для исполнения приговора на родине. После этого российский суд будет принимать решение, передавать иностранца другой стране или оставить его в России.

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