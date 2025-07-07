Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 14:34

Охранник школы пойдет под суд из-за стрельбы ученика на перемене

В Новом Уренгое охранник школы предстанет перед судом после стрельбы ученика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новом Уренгое школьный охранник предстанет перед судом из-за стрельбы ученика на перемене, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по ЯНАО. Фигуранта уголовного дела обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установило, что 10 октября 2024 года охранник ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности, нарушив пропускной режим. В результате этого учащийся девятого класса смог пронести в учебное заведение пневматическое оружие.

На перемене подросток начал стрелять из пистолета, ранив восьмиклассницу в щеку. Девочку госпитализировали с ушибом лица. Расследование в отношении охранника завершено. Все материалы передали в суд.

Ранее в Находке 13-летний подросток лишился глаза после конфликта с другим ребенком из-за девушки. Инцидент произошел возле Дома молодежи, где один из участников устроил разборку и выстрелил в оппонента из пневматического оружия.

охранники
стрельба
школы
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.