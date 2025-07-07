Охранник школы пойдет под суд из-за стрельбы ученика на перемене В Новом Уренгое охранник школы предстанет перед судом после стрельбы ученика

В Новом Уренгое школьный охранник предстанет перед судом из-за стрельбы ученика на перемене, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по ЯНАО. Фигуранта уголовного дела обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установило, что 10 октября 2024 года охранник ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности, нарушив пропускной режим. В результате этого учащийся девятого класса смог пронести в учебное заведение пневматическое оружие.

На перемене подросток начал стрелять из пистолета, ранив восьмиклассницу в щеку. Девочку госпитализировали с ушибом лица. Расследование в отношении охранника завершено. Все материалы передали в суд.

Ранее в Находке 13-летний подросток лишился глаза после конфликта с другим ребенком из-за девушки. Инцидент произошел возле Дома молодежи, где один из участников устроил разборку и выстрелил в оппонента из пневматического оружия.