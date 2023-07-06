В Вашингтоне назвали условие для вступления Украины в НАТО Белый дом: Украина должна провести реформы до вступления в НАТО

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Киеву необходимо провести реформы, которые будут отвечать стандартам НАТО для вступления в Альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что президент США Джо Байден неоднократно говорил об этом. Жан-Пьер напомнила, что Вашингтон привержен политике открытых дверей НАТО и любое решение по членству принимается 31 страной-союзницей и страной, желающей вступить.

Президент США говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые страны НАТО, — сказала она.

Обозреватель Times Роджер Бойес отмечал, что у Североатлантического альянса есть год для принятия Украины в состав Блока. По его словам, вступление страны в НАТО может дать Киеву гарантии безопасности в преддверии президентских выборов в США.

Кроме того, по его словам, в случае избрания Трампа Киев больше не сможет рассчитывать на такой же высокий уровень западной военной помощи, как сейчас. Бойс также призвал приступить к ускоренному вступлению Украины в Североатлантический альянс, а до этого — искать временный способ предоставления Киеву гарантий безопасности.

Ранее в интервью каналу CNN Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с предложением пригласить Украину в НАТО уже на саммите в Вильнюсе. По его словам, это «сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат».