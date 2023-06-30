На Украине назвали условия приезда Зеленского на саммит НАТО Офис президента: Зеленский не посетит саммит НАТО при отсутствии решений о членстве Киева

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

В случае, если лидеры стран НАТО «не проявят мужества» в вопросе членства Украины, президент страны Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Об этом сообщил агентству Reuters заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква. По его словам, у президента «нет повода и времени» для безрезультатных поездок.

Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества, — сказал Жовква.

В качестве примера быстрого вступления в НАТО он привел Финляндию и Швецию, которые подали заявки летом 2022 года и уже в июне прошлого года «союзники ответили на заявку».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Украину на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает «сюрприз». Генсек Альянса Йенс Столтенберг не опроверг ее слова, а выразил уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.

Он также заявил, что условием для любой дискуссии о членстве Украины в НАТО является ее победа в конфликте с РФ.