В США возмутились отношением ВСУ к своим же бойцам Ветеран ВС США Дрейвен: ВСУ не дают семьям достойно хоронить погибших

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дают достойно похоронить своих погибших, оставляя их тела у дорог. При этом ВСУ еще и объявляют некоторых бойцов пропавшими без вести, чтобы власти не выплачивали семьям компенсации, возмутился он в Twitter.

Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить [погибших], — подчеркивается в его сообщении.

Дрейвен добавил, что не понимает, почему при таких обстоятельствах ВСУ все еще существуют.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что американским наемникам, принимающим участие в боях на Украине, стоит трезво оценить ситуацию и задуматься о возвращении на родину. Он пояснил, что наемники сражаются не за свободу и Америку, а умирают за политиков, глобалистов и НАТО.