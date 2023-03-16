«Не борьба за свободу»: ветеран США призвал наемников дезертировать из ВСУ Ветеран ВС США Дрейвен призвал американских наемников задуматься и дезертировать из ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter заявил, что американским наемникам, принимающим участие в боях на Украине, стоит трезво оценить ситуацию и задуматься о возвращении на родину. Он добавил, что наемники сражаются не за свободу и Америку, а умирают за политиков, глобалистов и НАТО.

Пожалуйста, поймите <...> — это не Афганистан и не Ирак, где вы сражались против неподготовленных, немотивированных, нефинансируемых гражданских, — написал Дрейвен.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие — это профессиональная армия, и отметил, что цена заблуждения может быть очень высокой.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.