В США возмутились обвинениями в адрес Трампа Спикер Конгресса США Маккарти осудил Байдена за обвинения, предъявленные Трампу

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что «верит в верховенство закона».

Сегодня действительно мрачный день для Соединенных Штатов Америки. Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему, — написал Маккарти.

По его словам, происходящее является «вопиющей несправедливостью».

Ранее издание Politico со ссылкой на источник написало, что американская прокуратура уведомила бывшего президента США Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование. По информации журналистов, речь идет о деле по сокрытию секретных документов в частном доме бывшего лидера Соединенных Штатов. Собеседник издания добавил, что в расследование в отношении бывшего главы государства ведется также из-за попытки скрыть факт наличия секретных документов от федеральных властей.