Два украинских генерала попали под статью за запрещенные методы войны СКР обвинил украинских генералов Нечаева и Устименко в запрещенных методах войны

Российские следователи обвинили бывшего первого заместителя командующего Силами специальных операций ВСУ Олега Нечаева и экс-начальника Центра специальных операций СБУ Александра Устименко в использовании запрещенных средств и методов ведения войны, сообщается в Telegram-канале СКР. Известно, что военачальники руководили ходом боевых действий на территориях ДНР и ЛНР.

На основании совокупности полученных данных предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны начальнику штаба — первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву (в должности с июля по декабрь 2019 года), а также начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко (в должности в 2015–2019 годах), которые осуществляли общее руководство украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, — говорится в сообщении.

Ранее новый руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что международным организациям были направлены документы, подтверждающие военные преступления ВСУ.

Кроме того, американские журналисты заявили, что украинскому командованию приходится задействовать элитные подразделения в Сумской области, чтобы закрывать бреши в обороне. Они отметили, что в ВСУ признают потери, несоизмеримые с необходимостью удержания позиций в этом районе.