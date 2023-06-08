Трамп получил уведомление от прокуратуры США Politico: в США прокуратура уведомила Трампа об уголовном расследовании против него

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская прокуратура уведомила бывшего президента США Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование, пишет газета Politico со ссылкой на источник. По информации журналистов, речь идет о деле по сокрытию секретных документов в частном доме бывшего лидера Соединенных Штатов.

Федеральные прокуроры в письменном виде уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование, — сказано в публикации.

Собеседник издания добавил, что в расследование в отношении бывшего главы государства ведется также из-за попытки скрыть факт наличия секретных документов от федеральных властей.

Ранее бывший вице-президент администрации Трампа Майк Пенс официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. В своем видеообращении он указывает, что действующее руководство страны разрушило «американскую мечту». Среди проблем он упоминает рост инфляции, рецессию, сокращение зарплат, проблемы с мигрантами на границах.

До этого The Wall Street Journal сообщил, что к предвыборной гонке решил присоединиться губернатор штата Флорида Рон Десантис. При этом издание отмечало, что подробности мероприятия, ознаменующего официальное участие политика в борьбе за пост американского лидера, пока не обнародованы.