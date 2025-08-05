В США раскрыли, как скоро Украина получит оружие от Нидерландов

В США раскрыли, как скоро Украина получит оружие от Нидерландов Уитэкер: Украина в ближайшие недели получит закупленное Нидерландами оружие

Оружие Соединенных Штатов, которое Нидерланды закупили для Украины, прибудет в Киев в ближайшие недели, заявил Reuters постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, поставка произойдет очень быстро.

Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели, — сказал он.

Ранее Уитэкер рассказал, что у Вашингтона имеется лимит на поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают объемы военной помощи, чтобы она не обернулась ослаблением собственного военного потенциала.

Кроме того, исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подчеркнул, что страна станет первым членом НАТО, который поставит Украине оружие американского производства на €500 млн (46 млрд рублей). В пакет вооружений войдут компоненты для зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасы к ним.

Между тем профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что обещания администрации президента США Дональда Трампа о продолжении поставок вооружений Украине не могут быть выполнены, так как Вашингтон не имеет лишних единиц оружия. По его словам, подобные высказывания Белого дома являются чушью.