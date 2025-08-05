«Это чушь»: в США высмеяли заявления Трампа о поставках оружия Украине

Обещания администрации президента США Дональда Трампа о продолжении поставок вооружений Украине не могут быть выполнены, так как Вашингтон не имеет лишних единиц оружия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, подобные высказывания Белого дома являются чушью.

У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь, — сказал эксперт.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у Вашингтона имеется лимит на поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают объемы военной помощи, чтобы она не обернулась ослаблением собственного военного потенциала.

Кроме того, и. о. министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна станет первым членом НАТО, который поставит Украине оружие американского производства на €500 млн (46 млрд рублей). В пакет вооружений войдут компоненты для зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасы к ним.