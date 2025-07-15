В США раскрыли, чего панически боится Трамп в отношениях с Россией

В США раскрыли, чего панически боится Трамп в отношениях с Россией Atlantic: Трамп заявил о поставках оружия ВСУ из-за страха показаться униженным

Американский президент Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений ВСУ из-за страха показаться слабым и униженным, а не из-за смены взглядов на конфликт между Киевом и Москвой, передает The Atlantic со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам инсайдеров, обновление внешнеполитического курса Вашингтона в отношении Киева не означает «новое стратегическое мировоззрение». Также собеседники издания подчеркнули, что хозяин Белого дома не начал питать симпатию к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и трансатлантическим альянсам.

Трамп не проникся особой симпатией к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. Он не стал внезапно верить в традиционные трансатлантические альянсы, которые его предшественники ценили как противовес Москве. Скорее, Трамп почувствовал себя оскорбленным, — сказано в материале.

Трамп ранее сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе.