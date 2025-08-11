В США обрадовались успехам Вэнса на переговорах по Украине в Великобритании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках визита в Великобританию добился больших успехов в вопросе завершения украинского конфликта, сообщает издание Axios со ссылкой на одного из американских чиновников. По его словам, политик сыграл важную роль.

Отмечается, что встречи Вэнса в субботу, 9 августа, длились несколько часов. В итоге это помогло серьезно продвинуться в достижении цели, которую поставил перед собой президент США Дональд Трамп — завершение конфликта на Украине мирным путем, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что европейские страны пытаются организовать переговоры с Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. В частности, запланирована онлайн-встреча глав МИД государств — членов ЕС, которую созвала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

До этого Вэнс заявил, что глава Белого дома хочет покончить с американским финансированием конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон намерен добиться мирного урегулирования. В то же время вице-президент допустил сценарий, при котором поддержку Украины возьмет на себя Европа, закупая оружие у американских производителей оружия.