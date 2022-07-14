В США назвали три возможных шага Путина после завершения спецоперации Американский профессор Лингельбах: после спецоперации у Путина будет три пути

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах заявил, что после завершения спецоперации на Украине перед президентом России Владимиром Путиным окажутся три пути. Причём, российский лидер не из тех, кто совершает «очевидные шаги», отметил обозреватель в статье, опубликованной газетой The Hill.

Если в общих чертах, перед ним могут открыться три пути: военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия, — предположил профессор.

Лингельбах пояснил, что в настоящее время положение российского президента «выглядит в целом положительно». Он напомнил, что спецоперация на Украине имеет успех, рейтинг Путина в России растёт, а рубль серьёзно укрепился.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать перешедшие под контроль российской армии южные регионы Украины. По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей спецоперации.