В США назвали главную ошибку Байдена в противостоянии России и Китаю

https://static.news.ru/photo/2fbdcdc0-b569-11eb-b9e7-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: T.J. Kirkpatrick/Global Look Press

Откровенная враждебность, высказанная по отношению к Москве и Пекину со стороны президента США Джо Байдена, ошибочна и лишь сближает двух главных противников Америки. Такое мнение высказал автор журнала The National Interest.

Джо Байден начал своё президентство с санкций против России и Китая, а также поддержал версию о том, что Москва вмешивалась в президентские выборы. Попытка организовать саммит между лидерами США и РФ не ослабила напряжения, а Китай был раздражён участившейся критикой в свой адрес. Всё это, по мнению автора The National Interest, сближает Москву и Пекин и усиливает её альянс против США.

Все более смелые односторонние меры, принимаемые Москвой и Пекином, представляют собой явный вызов для администрации Байдена, но на горизонте маячит ещё большая стратегическая угроза: возможность китайско-российской координации для сдерживания Запада, — предупреждает The National Interest.

В другой статье американское издание замечает, что США не готовы к войне на два фронта с Россией и Китаем, хотя победа в ней возможна при грамотном распределении ресурсов.