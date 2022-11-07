В США Байдена обвинили в тягчайшем преступлении Ведущий Fox News Карлсон: наплыв мигрантов в США является тягчайшим преступлением Байдена

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что наплыв в страну мигрантов является тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против США. Именно с приходом в Белый дом Байдена ситуация ухудшилась, отметил он.

Корреспондент Fox News Билл Мелуджин снял сюжет о ситуации на пограничной с Мексикой реке Рио-Гранде.

Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз, — прокомментировал репортер.

Идущие из Мексики люди пересекают Рио-Гранде единой ровной линией. Им не оказывается сопротивление на американском берегу. Мигранты знают, что с тех пор, как президентом США стал Байден, их пропускают в Соединенные Штаты в случае, если они смогут вступить на американскую землю, рассказывается в репортаже.