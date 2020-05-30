В Окленде в ходе протестов застрелили сотрудника ФСО США

https://static.news.ru/photo/23a57496-a270-11ea-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Сотрудник Федеральной службы охраны США (Federal Protective Service) погиб во время протестной акции в Окленде (штат Калифорния).

Ранения получили два сотрудника правоохранительных органов. Один из них позже скончался. В Окленде на протестные акции вышли более 7,5 тысячи человек, сообщает CNN cо ссылкой на полицию.

В ряде городов США проходят массовые акции протеста после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина расплатился в магазине Миннеаполиса фальшивыми купюрами. Стражи порядка повалили его на дорогу, и один из полицейских надавил ему коленом на шею. Флойд несколько раз прокричал, что не может дышать, а потом потерял сознание. Позже он умер в больнице. Видеозапись произошедшего появилась в СМИ.

В Миннеаполисе из-за погромов и поджогов власти ввели режим ЧС. В городе находится национальная гвардия. Происходят стычки демонстрантов с полицией в районе 5-го полицейского участка Миннеаполиса. В районе митинга горят несколько зданий, в том числе банк и почта. Протестующие забрасывают силовиков камнями и отказываются расходиться.

NEWS.ru писал, что американский лидер изучил обстоятельства гибели Флойда при задержании. Он охарактеризовал действия полицейских как нападение на человека. Глава Белого дома призвал провести тщательно расследование, а также выразил соболезнования семье погибшего американца.