В NASA не увидели внеземного происхождения НЛО Глава NASA Нельсон: данных о внеземном происхождении НЛО не найдено

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Независимое исследование NASA не нашло доказательств внеземного происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), заявил глава NASA Билл Нельсон, передает РИА Новости. Он добавил, что для изучения этих объектов учреждена специальная должность.

Независимая команда экспертов NASA не нашла свидетельств того, что неопознанные аномальные феномены (НАФ) имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, что это, поэтому я объявляю о назначении в NASA директора по их изучению, — сообщил он.

По словам Нельсона, специалисты ведомства будут взаимодействовать с другими ведомствами и использовать искусственный интеллект для изучения «небесных феноменов». Он также пообещал, что NASA будет работать открыто.

Уфолог Юрий Григорьев ранее рассказал, что членам Московской уфологической академии удалось расшифровать неземной сигнал и доказать существование инопланетян, которые хотят установить прямой речевой контакт с людьми. По его словам, сейчас фиксируется «наплыв НЛО со всех сторон», а в России их можно увидеть даже в Москве. Уфолог уверен, что инопланетяне присутствуют в околоземном пространстве.

Также сообщалось, что в США запустили сайт Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO), на котором будет публиковаться различная информация об усилиях по пониманию и разбору необъяснимых вещей, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.